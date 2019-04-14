АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Физики пытаются обнаружить экстремальные кристаллы внутри гигантских планет
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые вместе посетили публичное мероприятие

Отечественная фигуристка Елена Ильиных и артист балета Сергей Полунин впервые появились вместе на общественном мероприятии. Пара посетила церемонию награждения премии Crocus Fitness Awards.
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые вместе посетили публичное мероприятие

Сергей Полунин сумел заполучить статуэтку в спецноминации Best of the best, а во время получения отметил, что для него это оказалось большой и приятной неожиданностью. Артист балета и его спутница, фигуристка Елена Ильиных, были признаны СМИ одними из наиболее ярких гостей вечера. Как отметил Полунин, он появился на мероприятии, чтобы поддержать своего любимого человека. Именно это высказывание стало причиной возникновения слухов по поводу вероятного романтического подтекста дружбы между фигуристкой и танцовщиком. При этом пара не комментирует ситуацию и официально не подтверждает отношения.

Поклонники фигуристки в социальных сетях уверены, что у Ильиных роман с Полуниным, а также назвали пару красивой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи рассказали о вирусе папилломы
Владимир Пресняков прокомментировал
Стриминговый сервис Twitch выпустил
На TENAA засветился бюджетный смартфон
Bloomberg подсчитал состояние самых
Гостелерадиофонд обнародовал
Мотоцикл Pulse Autocycle с уникальным
Витас опубликовал фотографию с
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые
Фитнес-тренер рассказал, какие продукты
Появились первые изображения
Физики пытаются обнаружить
Максим Галкин провел экскурсию по замку
Дочь Юлии Началовой побывала на
В Сети презентовали концептуальную
Ученые: Анестезия для беременных женщин
Ольга Бузова задумала стать новым
Анджелина Джоли и Брэд Питт официально
Двойник Дмитрия Нагиева пользуется
IIHS и EuroNCAP рассказали о самых
Ученые: Позитивные ожидания имеют
Певица Юлия Ковальчук рассказала о
Ольга Бузова заявилась на концерт в
Эксперты рассказали, помогают ли
Парень сделал предложение девушке на
Сашу Черно назвали ярчайшим примером
Андрей Разин жестко высказался об Алле
Apple тратит несколько миллионов
“Забрал эвакуатор”: Анфиса Чехова
Внешний вид шин может рассказать о
Просмотреть все новости