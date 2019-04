Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые вместе посетили публичное мероприятие

Сергей Полунин сумел заполучить статуэтку в спецноминации Best of the best, а во время получения отметил, что для него это оказалось большой и приятной неожиданностью. Артист балета и его спутница, фигуристка Елена Ильиных, были признаны СМИ одними из наиболее ярких гостей вечера. Как отметил Полунин, он появился на мероприятии, чтобы поддержать своего любимого человека. Именно это высказывание стало причиной возникновения слухов по поводу вероятного романтического подтекста дружбы между фигуристкой и танцовщиком. При этом пара не комментирует ситуацию и официально не подтверждает отношения.Поклонники фигуристки в социальных сетях уверены, что у Ильиных роман с Полуниным, а также назвали пару красивой.