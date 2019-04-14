Ученые: Стресс приводит к сердечной недостаточности в течение года после неприятного события





В процессе проведения эксперимента ученые работали с пациентами, которые пережили эмоциональный стресс из-за тяжелых ситуаций в жизни. К таким моментам ученые отнесли потерю близкого человека, насилие, природные катаклизмы и известие о неизлечимом диагнозе.Исландские специалисты совместно со своими шведскими коллегами задались целью установить, как эти переживания влияют на различные категории граждан. Они изучили состояние здоровья более 136 тысяч пациентов, которые страдали от стрессовых расстройств в 1987-2013 годах. Каждого из них сравнивали с десятью произвольно отобранными людьми, которые не переживали стресс в данный период времени. Оказалось, что испытуемые чаще, чем обычные люди, сталкивались с проблемами сердца. Неприятные симптомы появлялись у них в течение года после неприятного события в жизни.