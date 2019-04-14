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В Сети появилось фото цифровой консоли Microsoft Xbox One S

В Сети появилось первое изображение полностью цифровой консоли Microsoft Xbox One S. Снимок бюджетной новинки был опубликован на сайте WinFuture.
В Сети появилось фото цифровой консоли Microsoft Xbox One S

Согласно опубликованному изображению, Microsoft Xbox One S версии All Digital не будет иметь Blu-ray привода, заменив его полностью цифровой системой. Новинка оснащена жестким диском объемом 1 Тб, который предназначен для выпуска в Европе. Аппарат будет иметь предустановленные игры Forza Horizon 3, Minecraft и Sea of Thieves. Эксперты предполагают, что новую версию Microsoft Xbox One S официально презентуют уже 16 апреля и покажут на европейском рынке к 7 мая.

Стоимость новинки может варьироваться от 230 до 260 евро, но эксперты не исключают изменения цены для разных рынков мира. Считается, что Microsoft Xbox One S в версии All Digital будет представлять собой эксперимент, в случае успеха которого компания станет придерживаться отказа от дисков в будущем.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:23

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