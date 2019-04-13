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Иосиф Оганесян намерен сохранить брак с Сашей Черно

Участник популярного реалити-шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян дал понять, что намерен любыми способами сохранить брак с Сашей Черно. Молодой человек в социальной сети Instagram трогательно обратился к возлюбленной, отметив, что между ними ещё не всё потеряно.

Иосиф Оганесян намерен сохранить брак с Сашей Черно


Ситуация в паре Иосифа Оганесяна и Саши Черно на этот раз сильно обеспокоила фанатов участников «Дома-2». Девушка заявила о твёрдом намерении развестись с супругом, а по её поведению отчётливо видно, что она устала от таких отношений, считают зрители. Несмотря на недопонимание между супругами, Иосиф Оганесян дал понять, что намерен любыми способами сохранить брак, о чём тут же сообщил в своём микроблоге в Instagram.

Иосиф Оганесян намерен сохранить брак с Сашей Черно


Девушка тоже задумалась о сохранении отношений, так что зрители надеются в скором времени увидеть в эфирах трогательное примирение супругов, ещё недавно так рьяно доказывающих всем, что прекрасно обойдутся друг без друга.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:37

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