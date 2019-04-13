Иосиф Оганесян намерен сохранить брак с Сашей Черно





Ситуация в паре Иосифа Оганесяна и Саши Черно на этот раз сильно обеспокоила фанатов участников «Дома-2». Девушка заявила о твёрдом намерении развестись с супругом, а по её поведению отчётливо видно, что она устала от таких отношений, считают зрители. Несмотря на недопонимание между супругами, Иосиф Оганесян дал понять, что намерен любыми способами сохранить брак, о чём тут же сообщил в своём микроблоге в Instagram.Девушка тоже задумалась о сохранении отношений, так что зрители надеются в скором времени увидеть в эфирах трогательное примирение супругов, ещё недавно так рьяно доказывающих всем, что прекрасно обойдутся друг без друга.