Американские исследователи не выявили «ген алкоголизма»





Специалисты изучили геном около 275 000 добровольцев, обнаружив среди них 18 вариаций, определяющих различное состояние человека. Как выяснилось, даже при высоком пристрастии к спиртному не всегда развивается зависимость, и эти явления не имеют связи на генетическом уровне. Для возникновения алкоголизма не достаточно любви к горячительным напиткам, а требуются еще и определенные условия и факторы.Люди, по генетике склонные к пьянству, не переросшему в зависимость, обладают хорошим здоровьем, пониженной вероятностью развития сердечных недугов и диабета. Зачастую их уровень образования чуть выше, чем у других. У алкоголиков наблюдается высокий риск психических расстройств и бессонницы, низкие интеллектуальные способности. Авторы научной работы уверены: она поможет с большей точностью определять склонность человека к развитию зависимости от спиртного.