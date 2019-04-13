Американские исследователи не выявили «ген алкоголизма»
Алкоголизм многие люди считают наследственным заболеванием и, если предки имели пристрастие к спиртному, то это обязательно передастся потомкам. Однако исследование американских ученых, направленное на выявление «особого гена», показало, что тяга к горячительным напиткам родителей не является «приговором» для их детей.
Специалисты изучили геном около 275 000 добровольцев, обнаружив среди них 18 вариаций, определяющих различное состояние человека. Как выяснилось, даже при высоком пристрастии к спиртному не всегда развивается зависимость, и эти явления не имеют связи на генетическом уровне. Для возникновения алкоголизма не достаточно любви к горячительным напиткам, а требуются еще и определенные условия и факторы.
Люди, по генетике склонные к пьянству, не переросшему в зависимость, обладают хорошим здоровьем, пониженной вероятностью развития сердечных недугов и диабета. Зачастую их уровень образования чуть выше, чем у других. У алкоголиков наблюдается высокий риск психических расстройств и бессонницы, низкие интеллектуальные способности. Авторы научной работы уверены: она поможет с большей точностью определять склонность человека к развитию зависимости от спиртного.
Специалисты изучили геном около 275 000 добровольцев, обнаружив среди них 18 вариаций, определяющих различное состояние человека. Как выяснилось, даже при высоком пристрастии к спиртному не всегда развивается зависимость, и эти явления не имеют связи на генетическом уровне. Для возникновения алкоголизма не достаточно любви к горячительным напиткам, а требуются еще и определенные условия и факторы.
Люди, по генетике склонные к пьянству, не переросшему в зависимость, обладают хорошим здоровьем, пониженной вероятностью развития сердечных недугов и диабета. Зачастую их уровень образования чуть выше, чем у других. У алкоголиков наблюдается высокий риск психических расстройств и бессонницы, низкие интеллектуальные способности. Авторы научной работы уверены: она поможет с большей точностью определять склонность человека к развитию зависимости от спиртного.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:49