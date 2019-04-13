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Дочь Алсу не стала финалисткой шоу «Голос. Дети»

В последнем выпуске «Голос. Дети» наследница заслуженной артистки России Алсу Микелла Абрамова покинула шоу. Однако через неделю у девочки может появиться шанс на победу.
Дочь Алсу не стала финалисткой шоу «Голос. Дети»

В шестом сезоне музыкального телешоу «Голос. Дети» приняла участие 10-летняя Микелла Абрамова. Она была в команде певицы Светланы Лободы, где сначала считалась фавориткой. В пятницу, 12 апреля, девочка выбыла из проекта прямо перед финалом.

Во вчерашнем выпуске Микелла Абрамова спела известную зарубежную песню Take Me to Church. После исполнения Лобода похвалила всех за отличное владение английским языком и отметила, что участники имеют великолепный вокал, но в финал не пропустила именно дочь Алсу.

В следующем этапе «Песня на вылет» Микелла Абрамова с хитом Джуди Гарленда Somewhere Over the Rainbow проиграла Роберту Багратяну и Нино Чеснер. Однако девочка с гордостью приняла поражение и выразила благодарность наставникам и маме, которая все это время сидела в зале и была одета в футболку с надписью на английском «команда Микеллы».



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:08

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