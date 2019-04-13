Врач-сомнолог объяснил, почему сон под музыку опасен для нервной системы человека





Специалист заметил, что в нынешнее время многие люди предпочитают выполнять под музыку важные дела, а большинству нравится засыпать под любимые ритмы. Есть специальные мелодии, которые действительно помогают при бессоннице, но следует помнить – подобные рекомендации подходят не всем.По мнению доктора Мелехина, музыка может провоцировать появление истощения и перегруженности. Для полноценного ночного отдыха человек не нуждается в дополнительных стимуляторах. Мелодии, наоборот, во время сна заставляют нервную систему находиться в тонусе и работать. Эксперт заявил: если человеку сложно уснуть без музыкального фона – нужна помощь невролога.Слова отечественного врача подтверждает и ряд проведенных недавно зарубежных исследований. Ученые не советуют спать в наушниках, ведь музыка не помогает организму перейти в состояние покоя, а только способствует появлению слабости и головной боли.