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Подсчитано количество обнаженных тел в «Игре престолов»

Эксперты подсчитали количество голых тел, появившихся на экране за семь сезонов «Игры престолов». Как оказалось, в сериале показали 82 сцены с обнаженными персонажами.
Подсчитано количество обнаженных тел в «Игре престолов»

Общая продолжительность пикантных моментов в фильме, по данным портала Mr. Skin, равняется 108 минутам. На экране без одежды засветились 15 актеров и 36 актрис. В откровенных кадрах женская грудь появлялась 134 раза, голая «пятая точка» - 60 раз. Лидером по количеству «обнаженки» стал первый сезон с 19 пикантными сценами, на втором месте – пятый с 14 эпизодами. Замыкают ТОП-3 «пикантного первенства» второй и третий выпуски с 13 характерными моментами.

Кит Харингтон, исполнивший Джона Сноу, и «перевоплотившаяся» на экране в Дейнерис Эмилия Кларк стали самыми популярными звездами «Игры престолов», засветившимися без одежды. Фанаты сериала часто искали откровенные фотографии Джейсона Момоа, Натали Дормер и Роуз Лесли. Актрису, сыгравшую одну из главных ролей картины, возмутил интерес публики к наготе в фильме. Кларк считает «обнаженку» не главной в сюжете шоу и заявляет, в сериале не имеет значения, чья «попа появляется на экране».



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 22:13

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