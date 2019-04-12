Подсчитано количество обнаженных тел в «Игре престолов»





Общая продолжительность пикантных моментов в фильме, по данным портала Mr. Skin, равняется 108 минутам. На экране без одежды засветились 15 актеров и 36 актрис. В откровенных кадрах женская грудь появлялась 134 раза, голая «пятая точка» - 60 раз. Лидером по количеству «обнаженки» стал первый сезон с 19 пикантными сценами, на втором месте – пятый с 14 эпизодами. Замыкают ТОП-3 «пикантного первенства» второй и третий выпуски с 13 характерными моментами.Кит Харингтон, исполнивший Джона Сноу, и «перевоплотившаяся» на экране в Дейнерис Эмилия Кларк стали самыми популярными звездами «Игры престолов», засветившимися без одежды. Фанаты сериала часто искали откровенные фотографии Джейсона Момоа, Натали Дормер и Роуз Лесли. Актрису, сыгравшую одну из главных ролей картины, возмутил интерес публики к наготе в фильме. Кларк считает «обнаженку» не главной в сюжете шоу и заявляет, в сериале не имеет значения, чья «попа появляется на экране».