Oppo прекратит выпускать флагманскую линейку смартфонов R





Еще не прошло и недели после представления новой модельной линейки Oppo Reno. Пока на мировой рынок попадут два девайса, но позже в планах у производителя выпустить еще три смартфона. Пользователи устройств китайского бренда выразили предположения, что теперь будут поддерживаться три разные серии. Однако пресс-служба компании сообщила, что Reno заменит линейку R, чем опровергла догадки поклонников.Данное заявление подтвердил и заместитель президента Oppo Шенн Йирен. Он сказал, что серия R уже устарела и будет полностью снята с производства. Вместо этого разработчики улучшат смартфоны, входящие в Reno и Find, чтобы удовлетворить запросы покупателей.