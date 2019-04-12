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Oppo прекратит выпускать флагманскую линейку смартфонов R

Китайский производитель OPPO Electronics Corporation прекратит выпускать смартфоны, которые относятся к флагманской линейке R. Данную информацию подтвердил заместитель президента компании Шенн Йирен.
Oppo прекратит выпускать флагманскую линейку смартфонов R

Еще не прошло и недели после представления новой модельной линейки Oppo Reno. Пока на мировой рынок попадут два девайса, но позже в планах у производителя выпустить еще три смартфона. Пользователи устройств китайского бренда выразили предположения, что теперь будут поддерживаться три разные серии. Однако пресс-служба компании сообщила, что Reno заменит линейку R, чем опровергла догадки поклонников.

Данное заявление подтвердил и заместитель президента Oppo Шенн Йирен. Он сказал, что серия R уже устарела и будет полностью снята с производства. Вместо этого разработчики улучшат смартфоны, входящие в Reno и Find, чтобы удовлетворить запросы покупателей.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:57

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