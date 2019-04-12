Дана Борисова по бартеру увеличила себе губы
Российская телеведущая Дана Борисова по бартеру увеличила себе губы. Об этом она похвасталась в Stories на своей странице в Instagram.
Дана Борисова, которая в начале лета отметит свой 43-й день рождения, вновь вернулась на телеэкраны. Сейчас она только то и делает, что ходит по салонам красоты по бартеру. В прошлом году ведущая ток-шоу делала нитяной лифтинг, потом с помощью пластической операции подтянула кожу лица, а затем испробовала на себе процедуру «альтера-терапия».
После омолаживания Дана Борисова приняла решение увеличить себе губы. Недавно в одной из социальных сетей она уже похвасталась результатом, опубликовав фото. «Сделала губки. Нравится результат?» - поинтересовалась у подписчиков знаменитость.
Известно, что Дана Борисова была замужем один раз, но брак продержался всего год. Сейчас, помимо карьеры, она воспитывает свою 12-летнюю наследницу Аксенову Полину Максимовну.
Дана Борисова, которая в начале лета отметит свой 43-й день рождения, вновь вернулась на телеэкраны. Сейчас она только то и делает, что ходит по салонам красоты по бартеру. В прошлом году ведущая ток-шоу делала нитяной лифтинг, потом с помощью пластической операции подтянула кожу лица, а затем испробовала на себе процедуру «альтера-терапия».
После омолаживания Дана Борисова приняла решение увеличить себе губы. Недавно в одной из социальных сетей она уже похвасталась результатом, опубликовав фото. «Сделала губки. Нравится результат?» - поинтересовалась у подписчиков знаменитость.
Известно, что Дана Борисова была замужем один раз, но брак продержался всего год. Сейчас, помимо карьеры, она воспитывает свою 12-летнюю наследницу Аксенову Полину Максимовну.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:59