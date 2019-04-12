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Дмитрий Тарасов встал нам защиту арестованных Кокорина и Мамаева

Дмитрий Тарасов, бывший супруг популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой, встал на защиту своих коллег - футболистов Кокорина и Мамаева, ныне находящихся в СИЗО. Участник команды "Локомотив" разместил на своей странице в Instagram видео от фаната.
Дмитрий Тарасов встал нам защиту арестованных Кокорина и Мамаева

На ролике активист Игорь Шумилин призывает всех, кому не безразлична судьба ребят, выйти на митинг с целью их освобождения. По словам мужчины, футболисты уже понесли должное наказание, а то, что происходит сейчас, можно назвать беспределом. Фанат призвал простых людей откликнуться, ведь на месте осужденных может оказаться каждый.

Тем самым Дмитрий Тарасов поддержал коллег по работе, выразив свою точку зрения относительно их. Стоит отметить, что блогер Лена Миро выступила категорически против того, чтобы Кокорина и Мамаева выпустили досрочно. Она считает, что они должны понести справедливое наказание за содеянное.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:26

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