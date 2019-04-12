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«В шпагате созрела для Госдумы»: Станислав Садальский подшутил над Анастасией Волочковой

Советский и российский актер Станислав Садальский подшутил над балериной Анастасией Волочковой, сказав, что она «в шпагате созрела для Госдумы». Пост соответствующего содержания он разместил на своей странице в соцсети Instagram.
«В шпагате созрела для Госдумы»: Станислав Садальский подшутил над Анастасией Волочковой

Недавно 67-летний Станислав Садальский в одной из социальных сетей прокомментировал высказывание 43-летней Анастасии Волочковой, адресованное жителям России. Она заявила, что россиянам стоит прекратить «курить на завалинке» и начать нормально работать вместо того, чтобы винить во всем президента Владимира Путина. Недовольным людям балерина предложила и вовсе покинуть страну.

Станислав Садальский написал, что видимо, Волочкова созрела для Государственной думы, если так рассуждает. Он отметил, что посещаемость заседаний сразу увеличится, ведь многие захотят посмотреть на шпагат, а также добавил: «Там, правда, уже есть спортсмены, ну, будет ещё и балерина».



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:30

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