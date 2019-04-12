«В шпагате созрела для Госдумы»: Станислав Садальский подшутил над Анастасией Волочковой

Недавно 67-летний Станислав Садальский в одной из социальных сетей прокомментировал высказывание 43-летней Анастасии Волочковой, адресованное жителям России. Она заявила, что россиянам стоит прекратить «курить на завалинке» и начать нормально работать вместо того, чтобы винить во всем президента Владимира Путина. Недовольным людям балерина предложила и вовсе покинуть страну.Станислав Садальский написал, что видимо, Волочкова созрела для Государственной думы, если так рассуждает. Он отметил, что посещаемость заседаний сразу увеличится, ведь многие захотят посмотреть на шпагат, а также добавил: «Там, правда, уже есть спортсмены, ну, будет ещё и балерина».