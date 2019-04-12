Стало известно, какие зарплаты получают космонавты





Заработные платы космонавтов регулируются согласно Положению о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации, утвержденного в 1993 году. Последние поправки в документ вносились в 2012-м, тогда произошли изменения денежного содержания отечественных исследователей космоса. Так, кандидату в космонавты от государства положено выплачивать 60 900 рублей. Космонавт получает 63 800 рублей, инструктор-космонавт – 88 450 рублей. 69 600 рублей – зарплата космонавта, который совершил полет в космос.К вышеперечисленным суммам добавляются и дополнительные выплаты «компенсационного и стимулирующего характера», включая надбавку за добросовестное выполнение должностных обязанностей (25% каждый месяц), за особые условия работы (40%), за стаж (10% после двухлетнего периода работы). После пяти лет службы последняя увеличивается на 5%, а по прошествии 25 лет она может достигать 40%.Кроме того, космонавтам полагается премия по результатам года – 13-я заработная плата. Если у космонавта есть большой опыт, в числе которых эксперименты на борту МКС, мировые рекорды и другое, размер премий может назначать глава Центра подготовки космонавтов лично.15-25% зарплаты – это надбавка за ученые звания. В среднем, оклад российского исследователя космоса составляет более 120 000 рублей. Сюда же следует отнести индексацию для бюджетников, выплачиваемую ежегодно. В 2019-м она будет составлять 4,3%.Следует учесть, что зарплата космонавтов растет в зависимости от их классов. Космонавты и инструкторы третьего класса получают +55% от основного оклада, специалисты второго класса - +75%, а первоклассные работники могут похвастаться надбавкой в 120%.Американские астронавты разделяются на две категории: военные и гражданские. Они, в отличие от российских коллег, имеют более постоянный доход. Так, гражданские служащие получают зарплату чиновников различных классов, что зависит от достижений и опыта. С категориями, к примеру, GS-11 to GS-14, астронавтам платят от $5300 до $ 11 790. Военные же с категориями от O-4 до O-6 могут заработать от $6500 до $8650. В 2019 году правительство США повысит ставки для астронавтов, делая акцент на важности освоения космоса для страны.