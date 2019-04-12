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Дмитрий Шепелев стал участником шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной»

Теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев стал участником нового выпуска шоу певицы Регины Тодоренко «Пятница с Региной!». Впервые за длительное время шоумен согласился дать интервью.
Дмитрий Шепелев стал участником шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной»

Большая часть времени 36-летнего Дмитрия Шепелева проходит на съемках ток-шоу «На самом деле», где он раскрывает все тайны российских знаменитостей. Однако сам ведущий очень редко соглашается дать интервью. Иногда он делится о работе на телевидении, но старается избегать темы о личной жизни. Недавно стало известно, что шоумен согласился поучаствовать в шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной!».

О том, что участником нового выпуска стал Дмитрий Шепелев, ведущая рассказала на своей странице в Instagram в сториз. Она записала видео с радиоведущим, где она говорит, что гость пытается увильнуть от разговора.

Когда интервью появится в Сети, и какие темы были затронуты пока неизвестно. Поклонников очень интересует судьба наследника Шепелева, которому 6 лет. Его мамой является певица Жанна Фриске, которая в свои 40 лет ушла из жизни из-за онкологии.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 00:05

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