Дмитрий Шепелев стал участником шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной»

Большая часть времени 36-летнего Дмитрия Шепелева проходит на съемках ток-шоу «На самом деле», где он раскрывает все тайны российских знаменитостей. Однако сам ведущий очень редко соглашается дать интервью. Иногда он делится о работе на телевидении, но старается избегать темы о личной жизни. Недавно стало известно, что шоумен согласился поучаствовать в шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной!».О том, что участником нового выпуска стал Дмитрий Шепелев, ведущая рассказала на своей странице в Instagram в сториз. Она записала видео с радиоведущим, где она говорит, что гость пытается увильнуть от разговора.Когда интервью появится в Сети, и какие темы были затронуты пока неизвестно. Поклонников очень интересует судьба наследника Шепелева, которому 6 лет. Его мамой является певица Жанна Фриске, которая в свои 40 лет ушла из жизни из-за онкологии.