Названы главные признаки рака легких





По статистике, около 25% людей с раком легких не узнают о симптомах этого заболевания, прежде чем врачи заметят у них такой недуг. У большинства с этом типом онкологии имеются его признаки, о которых сообщили врачи.Хрипяще-свистящий звук, возникающий при вдохе-выдохе свидетельствует о наличии данной болезни. Хрипы могут быть вызваны опухолью, давящей на дыхательные пути.Если рак легких коснулся пищевода, то пациент способен испытывать боль или сложности при проглатывании пищи. Прежнее исследование продемонстрировало, что те больные, которые не могли нормально употреблять еду, имели больше шансов умереть от заболевания.Часто рак легких провоцирует синдром Панкоста, когда возникает болевое чувство в плече и во внешней стороне руки.Другим симптомом является боль в груди, на которую жалуются 25% пациентов. Такие неприятные чувства появляются нередко и в областях тела вокруг легких.Если курильщик внезапно испытывает кашель, или бывший любитель сигарет с аналогичным проявлением, не связанным с простудой, ему лучше обратиться к медикам, так как это тоже может быть признаком опасного недуга. Важно помнить о и откашливании кровью, это считается один из наиболее распространенных симптомов рака легких, игнорировать который опасно.