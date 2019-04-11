Сеть гудит из-за слухов о гибели Татьяны Африкантовой из-за поезда в Туапсе





Главным вопросом остается правдивость представленной информации. Публикация гласит, что татьяны Африкантовой не стало, якобы она трагически погибла, попав под поезд в Туапсе, где сейчас отдыхает со своим избранником. Однако многих новость не на шутку взволновала, как пишут фолловеры, у некоторых даже поднялось давление на фоне таких событий.Поклонники просят Татьяну Владимировну или ее дочь Марину каким-то образом прояснить ситуацию, надеясь, что все происходящее всего лишь чья-то злая шутка.