Сеть гудит из-за слухов о гибели Татьяны Африкантовой из-за поезда в Туапсе
Поклонники не на шутку испугались после сообщения в Instagram о гибели матери участницы "Дом-2" Марины Африкантовой Татьяны Владимировны. Под постом, выложенным от имени кошки женщины, то и дело продолжают появляться комментарии от фанатов.
Главным вопросом остается правдивость представленной информации. Публикация гласит, что татьяны Африкантовой не стало, якобы она трагически погибла, попав под поезд в Туапсе, где сейчас отдыхает со своим избранником. Однако многих новость не на шутку взволновала, как пишут фолловеры, у некоторых даже поднялось давление на фоне таких событий.
Поклонники просят Татьяну Владимировну или ее дочь Марину каким-то образом прояснить ситуацию, надеясь, что все происходящее всего лишь чья-то злая шутка.
Главным вопросом остается правдивость представленной информации. Публикация гласит, что татьяны Африкантовой не стало, якобы она трагически погибла, попав под поезд в Туапсе, где сейчас отдыхает со своим избранником. Однако многих новость не на шутку взволновала, как пишут фолловеры, у некоторых даже поднялось давление на фоне таких событий.
Поклонники просят Татьяну Владимировну или ее дочь Марину каким-то образом прояснить ситуацию, надеясь, что все происходящее всего лишь чья-то злая шутка.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:50