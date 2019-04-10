В Россию вернулся кроссовер Changan CS75





Ранее автомобиль поставляли в вариациях с моторами до 145 лошадиных сил. Сейчас на российском рынке кроссовер представлен в версиях Comfort и Elite. Их стоимость составляет 1,3 и 1,4 миллиона рублей соответственно. Самая мощная вариация автомобиля имеет мотор на 163 лошадиные силы и более современный бортовой компьютер.Changan CS75 в базовой версии получил сразу две подушки безопасности, датчик парковки на несколько зон, климат-контроль, обогрев зеркал и кресел, а также датчик света. Тормозная система получила антиблокировку с контролируемым порогом чувствительности. В комплектации Elite установили дополнительные подушки безопасности на торпеде и две камеры заднего вида.