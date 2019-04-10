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В Россию вернулся кроссовер Changan CS75

Кроссовер Changan CS75 снова появился на российском рынке. Автомобиль получил обновленную версию с мотором на 1,8 литра при мощности в 150 лошадиных сил.
В Россию вернулся кроссовер Changan CS75

Ранее автомобиль поставляли в вариациях с моторами до 145 лошадиных сил. Сейчас на российском рынке кроссовер представлен в версиях Comfort и Elite. Их стоимость составляет 1,3 и 1,4 миллиона рублей соответственно. Самая мощная вариация автомобиля имеет мотор на 163 лошадиные силы и более современный бортовой компьютер.

Changan CS75 в базовой версии получил сразу две подушки безопасности, датчик парковки на несколько зон, климат-контроль, обогрев зеркал и кресел, а также датчик света. Тормозная система получила антиблокировку с контролируемым порогом чувствительности. В комплектации Elite установили дополнительные подушки безопасности на торпеде и две камеры заднего вида.



 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:36

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