Ученый рассказал о возможных последствиях развития технологии редактирования генов
Технологический футурист из США Джейми Метцл рассказал о возможных последствиях развития технологии редактирования генов. Затронул он не только технологический процесс, но и вопросы этики, которые возникают в процессе применения технологии.
Специалист пояснил, что глобальное развитие генной инженерии неизбежно. Уже сейчас проводятся эксперименты, которые позволят ликвидировать из генома человека наследственные болезни. Также будут развиваться физиологические способности людей. Но в развитии этой технологии возникает и ряд этических вопросов. Дальнейшие модификации организма будут создавать все большую пропасть между разными слоями населения. Богачи будут отличаться не только состоянием счета в банке, но и физиологически. Именно поэтому прежде, чем совершать какие-то манипуляции с генами, необходимо устранить этическую проблему.
Не стоит заблуждаться и думать, что это вопрос далекого будущего. В Великобритании уже разрешены клинические испытания. В ближайшем времени первые дети, в которых будет изменен геном, родятся в Ньюкасле. Фактически это будут биологически другие люди, что подтвердит факт искусственного изменения эволюционных процессов.
Специалист пояснил, что глобальное развитие генной инженерии неизбежно. Уже сейчас проводятся эксперименты, которые позволят ликвидировать из генома человека наследственные болезни. Также будут развиваться физиологические способности людей. Но в развитии этой технологии возникает и ряд этических вопросов. Дальнейшие модификации организма будут создавать все большую пропасть между разными слоями населения. Богачи будут отличаться не только состоянием счета в банке, но и физиологически. Именно поэтому прежде, чем совершать какие-то манипуляции с генами, необходимо устранить этическую проблему.
Не стоит заблуждаться и думать, что это вопрос далекого будущего. В Великобритании уже разрешены клинические испытания. В ближайшем времени первые дети, в которых будет изменен геном, родятся в Ньюкасле. Фактически это будут биологически другие люди, что подтвердит факт искусственного изменения эволюционных процессов.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:02