Рабочий Samsung Galaxy Fold показали на реальном видео





Запись разместили на популярном хостинге YouTube. Владелец складного Samsung Galaxy Fold показывает основные аспекты его функционирования, делает акцент на работе в сложенном состоянии и демонстрирует переход и взаимодействие маленького и большого экранов устройства. Новинка может делать фотографии в обоих положениях, при этом между камерами можно переключаться в режиме реального времени.На сложенном Samsung Galaxy Fold можно смотреть видео, но только в режиме «картинка в картинке». При этом имеется возможность перейти с малого экрана на большой без остановки воспроизведения, а там его можно развернуть во весь размер и продолжить просмотр, то же самое доступно и в обратном порядке. Во всем остальном устройство напоминает другие смартфоны из семейства Galaxy.Отдельный акцент сделан на той части экрана, где происходит его изгиб. Этот момент вызвал множество споров не только среди пользователей, но и экспертов. Некоторые считали этот конструкторский недостаток недопустимым, другие же не видели в нем большой проблемы. При этом в Сети появлялась информация, что в финальной версии борозда будет менее заметной.