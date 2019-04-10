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Вика Романец о скандале с Антоном Гусевым из-за ревности: «У всех бывают эмоции»

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец прокомментировала видеоролик, который вчера облетел все социальные сети.
Вика Романец о скандале с Антоном Гусевым из-за ревности: «У всех бывают эмоции»

По словам телезнаменитости, эта запись была сделана 2 года назад, чему является подтверждением сегодняшний внешний вид Антона Гусева.

Вчера в Сети был обнародован видеоролик, на котором Романец в алкогольном опьянении скандалит с Гусевым и пытается выяснить у него, о чем тот говорил с бывшей женой (Евгенией Феофилактовой) на протяжении восьми минут. Правда, не это привлекло внимание интернет-пользователей.

На записи снято, как Виктория в доме устраивает настоящий бардак, раскидывает повсюду вещи, но главное пачкает пол, белоснежную кровать и даже стены своей кровью. В свою очередь за всем происходящим Антон не просто наблюдает, но и снимает все это на телефон.
Вика Романец о скандале с Антоном Гусевым из-за ревности: «У всех бывают эмоции»

Считанные часы назад Романец объяснила, почему она себя так вела, а также рассказала, когда именно было сделано это видео. По словам звезды «Дома-2», запись была снята в далеком 2016 году, чему является доказательством внешний вид Гусева.

Вика указала на то, что сейчас Антон отрастил волосы и бороду, а также прокачал тело, чего на ролике не видно.

«Телом мы начали заниматься полтора года назад, это минимум..», - подчеркнула Романец.

Вика Романец о скандале с Антоном Гусевым из-за ревности: «У всех бывают эмоции»

Также Виктория признала тот факт, что данная ссора имеет место быть, однако запись очень старая, поэтому сейчас она не видит смысла уделять ей внимание. К слову, свое поведение Романец считает нормальным, так как является весьма эмоциональным человеком.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:20

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