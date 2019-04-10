Вика Романец о скандале с Антоном Гусевым из-за ревности: «У всех бывают эмоции»
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец прокомментировала видеоролик, который вчера облетел все социальные сети.
По словам телезнаменитости, эта запись была сделана 2 года назад, чему является подтверждением сегодняшний внешний вид Антона Гусева.
Вчера в Сети был обнародован видеоролик, на котором Романец в алкогольном опьянении скандалит с Гусевым и пытается выяснить у него, о чем тот говорил с бывшей женой (Евгенией Феофилактовой) на протяжении восьми минут. Правда, не это привлекло внимание интернет-пользователей.
На записи снято, как Виктория в доме устраивает настоящий бардак, раскидывает повсюду вещи, но главное пачкает пол, белоснежную кровать и даже стены своей кровью. В свою очередь за всем происходящим Антон не просто наблюдает, но и снимает все это на телефон.
Считанные часы назад Романец объяснила, почему она себя так вела, а также рассказала, когда именно было сделано это видео. По словам звезды «Дома-2», запись была снята в далеком 2016 году, чему является доказательством внешний вид Гусева.
Вика указала на то, что сейчас Антон отрастил волосы и бороду, а также прокачал тело, чего на ролике не видно.
Также Виктория признала тот факт, что данная ссора имеет место быть, однако запись очень старая, поэтому сейчас она не видит смысла уделять ей внимание. К слову, свое поведение Романец считает нормальным, так как является весьма эмоциональным человеком.
По словам телезнаменитости, эта запись была сделана 2 года назад, чему является подтверждением сегодняшний внешний вид Антона Гусева.
Вчера в Сети был обнародован видеоролик, на котором Романец в алкогольном опьянении скандалит с Гусевым и пытается выяснить у него, о чем тот говорил с бывшей женой (Евгенией Феофилактовой) на протяжении восьми минут. Правда, не это привлекло внимание интернет-пользователей.
На записи снято, как Виктория в доме устраивает настоящий бардак, раскидывает повсюду вещи, но главное пачкает пол, белоснежную кровать и даже стены своей кровью. В свою очередь за всем происходящим Антон не просто наблюдает, но и снимает все это на телефон.
Считанные часы назад Романец объяснила, почему она себя так вела, а также рассказала, когда именно было сделано это видео. По словам звезды «Дома-2», запись была снята в далеком 2016 году, чему является доказательством внешний вид Гусева.
Вика указала на то, что сейчас Антон отрастил волосы и бороду, а также прокачал тело, чего на ролике не видно.
«Телом мы начали заниматься полтора года назад, это минимум..», - подчеркнула Романец.
Также Виктория признала тот факт, что данная ссора имеет место быть, однако запись очень старая, поэтому сейчас она не видит смысла уделять ей внимание. К слову, свое поведение Романец считает нормальным, так как является весьма эмоциональным человеком.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:20