Дочь Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали в Москве





Об этом дочь Валерии сообщила в «Историях» на странице в Instagram. Анна Шульгина рассказала, что ее утро началось не так, как она ожидала. Исполнительнице резко стало плохо, поэтому ей пришлось позвонить в скорую помощь. Прибывшие к ней домой врачи быстро ее госпитализировали, а уже в больнице она была прооперирована. Певица SHENA сообщила, что медленно отходит от наркоза и приходит в себя. Артистке даже разрешили покушать, но ее меню было ограничено обычным куриным бульоном. При этом дочь Валерии не сообщила, что конкретно с ней случилось и какую операцию она перенесла.Поклонники Анны Шульгиной были шокированы таким быстрым развитием событий. Они отмечают, ничего не предвещало беды, а потом появились «Истории» прямо с больничной койки. Подписчики пожелали звезде скорейшего выздоровления и рассказали, что она многих испугала, заставила поволноваться.Чуть позже дочь Валерии разместила новое обновление. По нему можно сделать вывод, что ночь она провела дома, но хорошо поспать ей не удалось, ведь певица засняла часы, показывающие 6 утра. Ее звездная мать еще не успела прокомментировать эту ситуацию.