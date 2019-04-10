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Дочь Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали в Москве

Дочь Валерии Анна Шульгина известна поклонникам под псевдонимом SHENA. Недавно артистка рассказала своим подписчикам, что ее экстренно госпитализировали и прооперировали, сейчас с ней все хорошо.
Дочь Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали в Москве

Об этом дочь Валерии сообщила в «Историях» на странице в Instagram. Анна Шульгина рассказала, что ее утро началось не так, как она ожидала. Исполнительнице резко стало плохо, поэтому ей пришлось позвонить в скорую помощь. Прибывшие к ней домой врачи быстро ее госпитализировали, а уже в больнице она была прооперирована. Певица SHENA сообщила, что медленно отходит от наркоза и приходит в себя. Артистке даже разрешили покушать, но ее меню было ограничено обычным куриным бульоном. При этом дочь Валерии не сообщила, что конкретно с ней случилось и какую операцию она перенесла.
Дочь Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали в Москве

Поклонники Анны Шульгиной были шокированы таким быстрым развитием событий. Они отмечают, ничего не предвещало беды, а потом появились «Истории» прямо с больничной койки. Подписчики пожелали звезде скорейшего выздоровления и рассказали, что она многих испугала, заставила поволноваться.
Дочь Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали в Москве

Чуть позже дочь Валерии разместила новое обновление. По нему можно сделать вывод, что ночь она провела дома, но хорошо поспать ей не удалось, ведь певица засняла часы, показывающие 6 утра. Ее звездная мать еще не успела прокомментировать эту ситуацию.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:18

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