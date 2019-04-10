Hyundai предложила технологию для доступа в авто с помощью смартфона





Новая технология автопроизводителя дублирует код доступа в машины на 2 девайса, что делает жизнь владельца удобнее. Функция дебютировала на новой версии модели Sonata, однако вскоре она станет стандартной на многих машинах от Hyundai и KIA.Конечно, встает вопрос безопасности. Смартфоны воруют чаще ключей от авто. Потому теоретически угонщики могут украсть телефон, а с его помощью и авто. Однако в Hyundai считают, что такие проблемы могут быть быстро решены. Телефоны научатся идентифицировать владельца и будут превращаться в бесполезный кусок металла или пластика в руках вора. Создатели технологии уверены, что вскоре автомобильные ключи станут анахронизмом или модным аксессуаром.