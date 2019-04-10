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Hyundai предложила технологию для доступа в авто с помощью смартфона

Компания Hyundai предложила новую технологию, которая даст возможность доступа в авто. Это вариант для тех, кто потерял ключ от машины. Digital Key позволит открыть транспортное средство с помощью смартфона.
Hyundai предложила технологию для доступа в авто с помощью смартфона

Новая технология автопроизводителя дублирует код доступа в машины на 2 девайса, что делает жизнь владельца удобнее. Функция дебютировала на новой версии модели Sonata, однако вскоре она станет стандартной на многих машинах от Hyundai и KIA.

Конечно, встает вопрос безопасности. Смартфоны воруют чаще ключей от авто. Потому теоретически угонщики могут украсть телефон, а с его помощью и авто. Однако в Hyundai считают, что такие проблемы могут быть быстро решены. Телефоны научатся идентифицировать владельца и будут превращаться в бесполезный кусок металла или пластика в руках вора. Создатели технологии уверены, что вскоре автомобильные ключи станут анахронизмом или модным аксессуаром.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 11:20

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