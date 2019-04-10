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Вдова Алексея Булдакова Людмила: «Ему нравилось «быть под каблуком»»

Вдова актера Алексея Булдакова Людмила Андреевна пообщалась с журналистами и рассказала о тайнах их семейной жизни. По ее словам, в последние годы супругу нравилось «быть под каблуком» и поэтому все решения принимала она.
Вдова Алексея Булдакова Людмила: «Ему нравилось «быть под каблуком»»

Алексей Булдаков скончался 3 апреля, у него были проблемы с сердцем. Его вдова Людмила Андреевна рассказала о том, что в последнее время ее супруг практически не снимался в кино и отдавал предпочтение театральной сцене. Ему не предлагали хорошие сценарии для картин, а в плохих проектах он участвовать не хотел. Актер постоянно помогал своим коллегам финансово, но всячески это скрывал, запрещая им рассказывать, кто конкретно оказал помощь.

С Алексеем Буладковым Людмила Андреевна разговаривала вечером 2 апреля, а уже на следующее утро они планировали встретится в Москве, куда артист уже купил билеты из Улан-Батора, столицы Монголии. Смерть супруга для нее стала большой неожиданностью, ибо ничего не предвещало беды. В последние годы актер начал изредка выпивать, но это никогда не мешало его работе. Он проводил творческие вечера, пел свои песни и принимал участие в спектаклях. Вдова артиста призналась, что ее супруг предпочитал «быть под каблуком». Алексей Булдаков всегда прислушивался к мнению своей жены, и она была вынуждена самостоятельно принимать решения.
Вдова Алексея Булдакова Людмила: «Ему нравилось «быть под каблуком»»

Коллега актера Владимир Новиков рассказал о романе погибшего с сотрудницей «Мосфильма». После этого в 1988 году у них родился сын и артист не стал отрицать своего отцовства.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:54

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