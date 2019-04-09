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Агата Муцениеце впечатлила поклонников «естественным» селфи без макияжа

Знаменитая отечественная киноактриса Агата Муцениеце опубликовала в Instagram селфи с веснушками. Звезда впечатлила фанатов своим «естественным» фото без макияжа и фильтров.
Агата Муцениеце впечатлила поклонников «естественным» селфи без макияжа

Жена Павла Прилучного решила присоединиться к ставшему популярным в социальных сетях «челленджу», разместив в микроблоге фото, где она запечатлена без косметики. Агата Муцениеце не стала стесняться веснушек, добавив: если бы ей не понравилось фото, показывать она его бы не стала. Селфи было сделано перед тренировкой: «Сейчас – вот так! Взяла себя в руки и пойду в зал».

Поклонники знаменитости принялись активно оценивать внешность любимицы: «Агата, вы и без фильтров хороша», «Очень красивая», «Агата, вы – потрясающая». Недавно, фото без макияжа опубликовала в социальной сети и коллега Агаты Муцениеце по цеху Юлия Снигирь, призвав общественность не стесняться природной красоты.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:16

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