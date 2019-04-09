Жена лидера Limp Bizkit Ксения Берязина после развода получит крупную сумму денег и новый BMW X1
Визажист из Украины Ксения Берязина после развода с лидером американской группы Limp Bizkit Фредом Дёрстом получит крупную сумму денег, которую экс-возлюбленный будет выплачивать по частям ежемесячно, и новый BMW X1, приобретённый музыкантом в кредит. Певец, в свою очередь, останется с мотоциклом Harley-Davidson и авторскими правами на рок-коллектив.
Данное решение суда обусловлено расторжением брачного договора, подписанного четой в 2013 год перед свадьбой. Согласно его пунктам, на первых порах Фред Дёрст станет выплачивать бывшей жене ежемесячно по $7 400, с грядущей осени – по $5 000, затем – вдвое меньше. Финансовые обязательства лидера Limp Bizkit аннулируются, если Ксения Берязина повторно выйдет замуж.
Помимо этого, визажисту причитается после развода BMW X1 2018 выпуска, за который музыкант будет выплачивать кредит ещё на протяжении двух ближайших лет.
Данное решение суда обусловлено расторжением брачного договора, подписанного четой в 2013 год перед свадьбой. Согласно его пунктам, на первых порах Фред Дёрст станет выплачивать бывшей жене ежемесячно по $7 400, с грядущей осени – по $5 000, затем – вдвое меньше. Финансовые обязательства лидера Limp Bizkit аннулируются, если Ксения Берязина повторно выйдет замуж.
Помимо этого, визажисту причитается после развода BMW X1 2018 выпуска, за который музыкант будет выплачивать кредит ещё на протяжении двух ближайших лет.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:55