Найдены новые подтверждения наличия воды на Марсе





Специальный ровер Curiosity исследовал 300 метров дна озера на Марсе, где располагалась порода, остававшаяся устойчивой более миллиона лет. Полученные данные подтвердили предположение ученых о том, что ранее на Красной планете была плотная атмосфера и достаточно большое количество воды.Профессор физики из Лондонского университета Эндрю Коутс считает, что на данный момент накопилось достаточно доказательств того, что вода присутствовала на поверхности. Полученные с аппарата «Викинг» орбитальные изображения, анализ минералов от Opportunity и Curiosity, которым удалось доказать нейтральную кислотность жидкости, соприкасавшейся с ними – все это подтверждает вышеуказанный факт наличия воды. Коутс считает, что в подземных резервуарах Марса можно обнаружить этот привычный для Земли ресурс.Аманда Стоктон, профессор астрономии из Вандербильтского университета, соглашается с теорией потери Марсом воды. Она подкрепляет предположение физиков фактами из мира астрономии. Так, на основании данных об атмосферных газах, Марс мог потерять от 75% до 85% воды, испарившейся в космос. В работах исследовательницы приводятся факты о том, что на Красной планете располагался глобальный океан, глубиной порядка 137 метров.