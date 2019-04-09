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Найдены новые подтверждения наличия воды на Марсе

Ученые провели исследование породы на поверхности Марса и озвучили теорию, куда могла исчезнуть вода. Предполагается, что какая-то ее часть все еще находится под землей.
Найдены новые подтверждения наличия воды на Марсе

Специальный ровер Curiosity исследовал 300 метров дна озера на Марсе, где располагалась порода, остававшаяся устойчивой более миллиона лет. Полученные данные подтвердили предположение ученых о том, что ранее на Красной планете была плотная атмосфера и достаточно большое количество воды.

Профессор физики из Лондонского университета Эндрю Коутс считает, что на данный момент накопилось достаточно доказательств того, что вода присутствовала на поверхности. Полученные с аппарата «Викинг» орбитальные изображения, анализ минералов от Opportunity и Curiosity, которым удалось доказать нейтральную кислотность жидкости, соприкасавшейся с ними – все это подтверждает вышеуказанный факт наличия воды. Коутс считает, что в подземных резервуарах Марса можно обнаружить этот привычный для Земли ресурс.

Аманда Стоктон, профессор астрономии из Вандербильтского университета, соглашается с теорией потери Марсом воды. Она подкрепляет предположение физиков фактами из мира астрономии. Так, на основании данных об атмосферных газах, Марс мог потерять от 75% до 85% воды, испарившейся в космос. В работах исследовательницы приводятся факты о том, что на Красной планете располагался глобальный океан, глубиной порядка 137 метров.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:29

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