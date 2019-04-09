Астрономы открыли экзопланету с массой, в 13 раз превышающей массу Юпитера





За последние три десятилетия было обнаружено почти 4000 небесных объектов, вращающихся вокруг изолированных звезд за пределами Солнечной системы (экзопланет). Начиная с 2011 года, у астрономов появилась возможность использовать телескоп NASA «Kepler», чтобы наблюдать первые экзопланеты на орбите вокруг молодых систем двух живых звезд.Бразильские ученые нашли первые доказательства существования экзопланеты, вращающейся вокруг более старой или более развитой бинарной системы, в которой одна из двух звезд мертва. В своем исследовании специалисты использовали данные об орбитальном периоде, гравитационном притяжении, магнитной активности и других показателях развитой системы двух звезд под названием KIC 10544976, расположенной в созвездии Лебедя в северном небесном полушарии.По словам одного из авторов исследования, в результате научной работы были получены убедительные доказательства существования в этой звездной системе гигантской экзопланеты с массой, почти в 13 раз превышающей массу Юпитера (самой большой планеты в Солнечной системе).Как образовалась планета, вращающаяся вокруг KIC 10544976, неизвестно. Одна из гипотез заключается в том, что она появилась одновременно с двумя звездами миллиарды лет назад. Другая гипотеза состоит в том, что экзопланета образовалась из газа, выброшенного во время гибели белого карлика.