Владимир Пресняков спустя неделю шумно отметил день рождения в кругу друзей
Звездный исполнитель Владимир Пресняков спустя неделю шумно отметил день рождения. Компанию музыканту составили любимая супруга Наталья Подольская, а также Александр Маршал, Юлианна Караулова, Сергей Зверев и многие другие.
Владимиру Преснякову 29 марта исполнился 51 год, однако отметить торжество артист решил лишь спустя неделю. В одном из ресторанов Москвы по случаю именин собрались родственники и близкие артиста. Среди приглашенных были замечены Александр Иванов, Юлианна Караулова, Александр Маршал и другие знаменитости. Веселее всех праздновал день рождения Владимира Преснякова младший сын исполнителя Артем. Видео с праздника певец опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Instagram. В ролике супруга Наталья Подольская исполнила при поддержке друзей традиционное поздравление «С днем рождения», после чего пара поспешила задуть свечи на огромном торте. Поздравлять артиста принялись после публикации видео с праздника и не попавшие на торжество знаменитости. Посты с пожеланиями опубликовали Лера Кудрявцева, Игорь Николаев, Юлия Ковальчук, Александр Ревва и другие.
Одновременно с первым видео Владимир Пресняков показал танец своего младшего сына. Артем, судя по ролику, чувствовал себя на торжестве прекрасно. Он зажигательно танцевал в центре танцпола под песню в исполнении Александра Маршала и старался продемонстрировать гостям все свои хореографические таланты.
Владимиру Преснякову 29 марта исполнился 51 год, однако отметить торжество артист решил лишь спустя неделю. В одном из ресторанов Москвы по случаю именин собрались родственники и близкие артиста. Среди приглашенных были замечены Александр Иванов, Юлианна Караулова, Александр Маршал и другие знаменитости. Веселее всех праздновал день рождения Владимира Преснякова младший сын исполнителя Артем. Видео с праздника певец опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Instagram. В ролике супруга Наталья Подольская исполнила при поддержке друзей традиционное поздравление «С днем рождения», после чего пара поспешила задуть свечи на огромном торте. Поздравлять артиста принялись после публикации видео с праздника и не попавшие на торжество знаменитости. Посты с пожеланиями опубликовали Лера Кудрявцева, Игорь Николаев, Юлия Ковальчук, Александр Ревва и другие.
Одновременно с первым видео Владимир Пресняков показал танец своего младшего сына. Артем, судя по ролику, чувствовал себя на торжестве прекрасно. Он зажигательно танцевал в центре танцпола под песню в исполнении Александра Маршала и старался продемонстрировать гостям все свои хореографические таланты.
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 18:55