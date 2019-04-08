Александр Малинин считает, что его наследница Устинья станет оперной певицей

Об этом Александр Малинин рассказал своим подписчикам в Instagram. Певец поделился отрывком занятия своей 18-летней дочери Устиньи, где можно услышать вокальные способности его наследницы. Артист твердо уверен, у нее имеется огромный оперный потенциал, над раскрытием которого она работает не покладая рук. Певец предложил своим подписчикам поделится собственным мнением на этот счет и оценить талант Устиньи.Поклонники Александра Малинина сразу отметили, что у 18-летней дочери артиста огромный потенциал, заметный даже непрофессионалам. Они обратили внимание, что девушка пробует себя в разных направлениях, поэтому ее будущая карьера обязательно будет успешной. Подписчики знаменитости отмечают, в таких вопросах для детей чрезвычайно важно мнение их родителей, поэтому поддержка Александра Малинина очень сильно помогает его наследнице и придает ей сил идти дальше. Они пожелали ей творческих и других успехов.Напомним, недавно Устинья Малинина выиграла интернет-конкурс от певицы LP (Laura Pergolizzi). В нем американская певица предложила всем желающим исполнять ее песню «Lost on you», а затем выкладывать записи в социальные сети. Звезда посчитала вариант 18-летней дочери Александра Малинина самым лучшим.