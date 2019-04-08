Ксения Бородина пожаловалась на «неадекватные» цены в Турции

«А что же так? Никак не может Омарова заставить деньги зарабатывать?», «Ксюш, вот если бы ты не была с Курбаном, уверен, что у тебя давно бы появился свой особняк и в Турции! Задуматься уже как бы пора!», - продолжают писать в Сети.





По мнению интернет-пользователей, у телезнаменитости появились проблемы с финансовым состоянием.Несколько часов назад Бородина призналась подписчикам, что в этом году ее семейству придется отказаться от поездки в Турцию. По словам Ксении, она не видит смысла тратить такие большие деньги в Турции, ведь за них, к примеру, можно полететь в Италию. Напомним, что Италия является самой любимой страной ведущей «Дома-2».Стоит отметить, что на свежий пост Бородиной многие читатели обратили внимание. Дело в том, что практически каждый фанат звезды помнит, как еще недавно Ксения во всеуслышание заявляла, что обожает Турцию и даже задумывается о том, чтобы последовать примеру своих друзей Сергея и Дарьи Пынзарь и приобрести в Аланье собственную недвижимость.К слову, в социальных сетях уже давно начали ходить слухи о том, что в звездном семействе Бородиной-Омарова работает только ведущая «Дома-2», а вот муж Ксении Курбан сидит дома и зарабатывает деньги с помощью профиля в Instagram.