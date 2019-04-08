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Специалисты составили рейтинг продуктов, которые поддерживают молодость кожи

Специалисты из Австралии составили рейтинг продуктов, которые способны поддерживать молодость кожи. Список составлен на основании анализа полезных компонентов.
Специалисты составили рейтинг продуктов, которые поддерживают молодость кожи

Мясо рыбы и грецкие орехи содержат много ненасыщенных жирных кислот Омега-3, которые известны целебными свойствами для кожи. Полезные жиры также имеются в авокадо. Они помогают улучшить состояние наружного покрова. В оливковом масле содержится много витаминов A, D, K и E, что также очень полезно для кожи. В томатах присутствует ликопин, который защищает эпидермис от вредного воздействия свободных радикалов. Черный шоколад и зеленый чай богаты антиоксидантами и минеральными веществами, которые нейтрализуют процессы окисления и борются со свободными радикалами.

Капуста имеет большое количество витамина С, который способствует выработке коллагена. Розмарин стимулирует работу кровеносной системы человека, что позитивно влияет на эпителий. Употребление тыквы улучшает обновление кожи за счет альфа-оксикислот. Брокколи, стручковый перец, семена подсолнечника, сладкий картофель защищают эпителий от свободных радикалов и способствуют выработке коллагена. Также соевые экстракты увеличивают толщину кожных покровов.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:46

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