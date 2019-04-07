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Экс-невеста Тимати Мила Волчек беременна от сына миллиардера

Экс-возлюбленная Тимати Мила Волчек стала невестой сына миллиардера Марка Гарбера Алексея, сказав ему на предложение руки и сердца заветное «да». На днях светская львица призналась, что она беременна от своего состоятельного избранника.
Экс-невеста Тимати Мила Волчек беременна от сына миллиардера

Волчек после разрыва отношений с рэп-исполнителей долгое время была одинокой. Осенью 2018 года экс-подруга Тимати появилась на публике с наследником бизнесмена Марка Гарбера Алексеем. Недавно пара решила пожениться и начала подготовку к свадьбе. Предложение сын миллиардера сделал своей избраннице в Риме, где они вместе отдыхали.

Близкое окружение связывает стремительное развитие отношений влюбленных с беременностью Волчек. Светская львица подтвердила слухи, отметив, что действительно ждет ребенка от возлюбленного. Гарбер-младший уже представил будущую супругу родственникам на праздновании своего дня рождения. Родители одобрили выбор наследника.
Экс-невеста Тимати Мила Волчек беременна от сына миллиардера

Миле Волчек, обожающей вечеринки и ночные клубы, пришлось отказаться от них ради возлюбленного. Теперь пара ходит на различные светские мероприятия вместе.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:55

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