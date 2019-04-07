Специалисты назвали 3 лучших способа сэкономить на новом авто





Первый способ – борьба за клиента. Как показало исследование этого вопроса, большинство автомобильных продавцов готовы сбрасывать цену, чтобы перебить предложение конкурента. Однако покупателю следует проявить терпение и выдержку в этом вопросе. При выборе автомобиля стоит посмотреть сеть автосалонов и выяснить их предложения, информируя о ценовой политике остальных дилеров. Это поможет получить более выгодное предложения на определенную модель.Вторым, но не менее эффективным, является способ «в последний вагон». Дело в том, что автодилеры в конце месяца или года, пытаются продать максимальное количество автомобилей, чтобы получить хороший показатель. Это влияет на ценовую политику магазина, поскольку не редки случаи значительного снижения стоимости авто.Напоследок, третий способ, который только набирает популярность, поиск автомобиля в Сети. Современные автопроизводители только начинают постигать этот рынок, но уверенно идут в его развитии. Поскольку для интернет-магазина не требуется аренда помещения и участие большого количества обслуживающего персонала, стоимость автомобилей намного ниже. Также можно поискать возможные акции на определенную марку или оставить запрос на спецпредложения.Все же для получения оптимального результата рекомендуется использовать все способы, поскольку это позволит сохранить значительную сумму. Как говорится: «Кто ищет – тот всегда найдет».