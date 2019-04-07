АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

ГИБДД ужесточит контроль над автошколами в России

Автошколам придётся согласовывать свои учебные планы с ГИБДД. Нововведение регламентируется приказами МВД России, которые вступят в силу 7 апреля этого года.
ГИБДД ужесточит контроль над автошколами в России

Также в обязанности Госавтоинспекции будет входить выдача заведениям заключений о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам. Выводы ГИБДД будет выдавать только после проведения проверок обучающих материалов на соответствие действующему законодательству. Отныне лицензии автошколы будут получать только при наличии вышеуказанного результата проверки контролирующим органом. Однако в Госавтоинспекции утверждают, что нововведения не приведут к массовым заменам старых заключений. Новые правила получения разрешения на обучающую деятельность будут распространяться только на автошколы, у которых истекла старая лицензия. Также пройти переаттестацию обязаны заведения, которые вводят новые программы обучения.
Нововведения направлены на улучшение качества обучения водителей. Стоит упомянуть, что ранее законом не было установлено четких границ контроля над деятельностью автошкол. Эти приказы регламентируют обязанности сотрудников ГИБДД, что позволит пресечь возможные коррупционные схемы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики назвали первые скрытые симптомы
Apple собирается отказаться от iTunes
Ольга Серябкина в откровенном наряде
Nissan к концу года снимет с конвейера
Извержение супервулкана Йеллоустоун
В Москве умерла вдова Валерия
Составлен список самых популярных
Али Эрсан Дуру впервые за месяц
«Я же мать!»: Лера Кудрявцева быстро
Воздушно-космические силы России
В Свердловской области нетрезвая
Филипп Киркоров забыл «старые обиды» и
Внутри упавшего метеорита возле
Ученые из России и США исследуют
ГИБДД ужесточит контроль над
Сестра Эмина Агаларова Сабина родила
Ученые описали древнее существо с
Похудение с помощью “кислоты” наносит
Племянники Людмилы Зыкиной потратили
Названы 8 способов для увеличения
Православные верующие отмечают праздник
Рита Дакота позитивно оценила фигуру
«Творчество перепутали с личным»:
Помощница Петросяна Татьяна Брухунова
Наследница Юлии Началовой Вера Алдонина
В NASA рассказали о задачах вездехода
Google планирует продавать уцененные
Борис Грачевский: "В последнее время
«Я вернусь!»: Валерий Леонтьев перенес
В Египте найдена гробница супружеской
Просмотреть все новости