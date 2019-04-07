ГИБДД ужесточит контроль над автошколами в России





Также в обязанности Госавтоинспекции будет входить выдача заведениям заключений о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам. Выводы ГИБДД будет выдавать только после проведения проверок обучающих материалов на соответствие действующему законодательству. Отныне лицензии автошколы будут получать только при наличии вышеуказанного результата проверки контролирующим органом. Однако в Госавтоинспекции утверждают, что нововведения не приведут к массовым заменам старых заключений. Новые правила получения разрешения на обучающую деятельность будут распространяться только на автошколы, у которых истекла старая лицензия. Также пройти переаттестацию обязаны заведения, которые вводят новые программы обучения.Нововведения направлены на улучшение качества обучения водителей. Стоит упомянуть, что ранее законом не было установлено четких границ контроля над деятельностью автошкол. Эти приказы регламентируют обязанности сотрудников ГИБДД, что позволит пресечь возможные коррупционные схемы.