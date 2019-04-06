В Башкирии пропавший 29-летний мужчина найден мертвым
В Башкирии завершились поиски пропавшего в декабре прошлого года 31-летнего мужчины. Команда поисково-спасательной организации "Лиза-Алерт" в соцсетях сообщила, что пострадавший погиб.
Поиски пропавшего мужчины продолжались на протяжении трех месяцев. Последний раз его видели вечером 23 декабря прошедшего года в селе Исянгулово Зианчуринского района. Сегодня стало известно, что волонтерам удалось найти тело пропавшего местного жителя.
Труп мужчины забрали для дальнейшей экспертизы, причина смерти и обстоятельства пока неизвестны. Полиция продолжает расследование.
Поиски пропавшего мужчины продолжались на протяжении трех месяцев. Последний раз его видели вечером 23 декабря прошедшего года в селе Исянгулово Зианчуринского района. Сегодня стало известно, что волонтерам удалось найти тело пропавшего местного жителя.
Труп мужчины забрали для дальнейшей экспертизы, причина смерти и обстоятельства пока неизвестны. Полиция продолжает расследование.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:20