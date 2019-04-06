В Башкирии пропавший 29-летний мужчина найден мертвым





Поиски пропавшего мужчины продолжались на протяжении трех месяцев. Последний раз его видели вечером 23 декабря прошедшего года в селе Исянгулово Зианчуринского района. Сегодня стало известно, что волонтерам удалось найти тело пропавшего местного жителя.Труп мужчины забрали для дальнейшей экспертизы, причина смерти и обстоятельства пока неизвестны. Полиция продолжает расследование.