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50-летняя Светлана Бондарчук вновь показала свое подтянутое тело

Российская модель Светлана Бондарчук на своей странице в Instagram опубликовала снимок с Мальдив, где она отдыхает со своим возлюбленным и внучкой. В свои 50 лет она обладает достаточно подтянутым телом.
50-летняя Светлана Бондарчук вновь показала свое подтянутое тело

После 25 лет супружеской жизни телеведущая Светлана Бондарчук развелась с киноактером Федором Бондарчуком, которому родила двоих детей. Сыну Сергею уже 28 лет, а дочери Варваре 20 лет. На данный момент у модели есть вторая половинка.

Недавно Светлана Бондарчук отправилась на Мальдивы вместе со своим молодым бойфрендом. В одной из социальных сетей она выложила фотографии, где позирует в купальнике, демонстрируя свою фигуру.

Публикация собрала много комментариев, в которой подписчики восхищаются ее телом, и отмечают, что она выглядит максимум на 35 лет. В свою очередь, знаменитость не скрывает, что не ограничивает себя в еде, а лишь занимается йогой.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:19

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