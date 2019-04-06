50-летняя Светлана Бондарчук вновь показала свое подтянутое тело
Российская модель Светлана Бондарчук на своей странице в Instagram опубликовала снимок с Мальдив, где она отдыхает со своим возлюбленным и внучкой. В свои 50 лет она обладает достаточно подтянутым телом.
После 25 лет супружеской жизни телеведущая Светлана Бондарчук развелась с киноактером Федором Бондарчуком, которому родила двоих детей. Сыну Сергею уже 28 лет, а дочери Варваре 20 лет. На данный момент у модели есть вторая половинка.
Недавно Светлана Бондарчук отправилась на Мальдивы вместе со своим молодым бойфрендом. В одной из социальных сетей она выложила фотографии, где позирует в купальнике, демонстрируя свою фигуру.
Публикация собрала много комментариев, в которой подписчики восхищаются ее телом, и отмечают, что она выглядит максимум на 35 лет. В свою очередь, знаменитость не скрывает, что не ограничивает себя в еде, а лишь занимается йогой.
После 25 лет супружеской жизни телеведущая Светлана Бондарчук развелась с киноактером Федором Бондарчуком, которому родила двоих детей. Сыну Сергею уже 28 лет, а дочери Варваре 20 лет. На данный момент у модели есть вторая половинка.
Недавно Светлана Бондарчук отправилась на Мальдивы вместе со своим молодым бойфрендом. В одной из социальных сетей она выложила фотографии, где позирует в купальнике, демонстрируя свою фигуру.
Публикация собрала много комментариев, в которой подписчики восхищаются ее телом, и отмечают, что она выглядит максимум на 35 лет. В свою очередь, знаменитость не скрывает, что не ограничивает себя в еде, а лишь занимается йогой.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:19