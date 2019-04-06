50-летняя Светлана Бондарчук вновь показала свое подтянутое тело

После 25 лет супружеской жизни телеведущая Светлана Бондарчук развелась с киноактером Федором Бондарчуком, которому родила двоих детей. Сыну Сергею уже 28 лет, а дочери Варваре 20 лет. На данный момент у модели есть вторая половинка.Недавно Светлана Бондарчук отправилась на Мальдивы вместе со своим молодым бойфрендом. В одной из социальных сетей она выложила фотографии, где позирует в купальнике, демонстрируя свою фигуру.Публикация собрала много комментариев, в которой подписчики восхищаются ее телом, и отмечают, что она выглядит максимум на 35 лет. В свою очередь, знаменитость не скрывает, что не ограничивает себя в еде, а лишь занимается йогой.