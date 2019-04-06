Ученые: Бедность оставляет след в генах человека





В исследовании ученые обнаружили доказательства того, что бедность может проникнуть в широкие области генома. Более низкий социально-экономический статус связан с уровнями метилирования ДНК (DNAm), ключевой эпигенетической метки, способной формировать экспрессию цепочек в ​​более чем 1500 генах.Предыдущее исследование показало, что социально-экономический статус (СЭС) является мощной поддержкой здоровья человека, а более низкий СЭС связан с физиологическими процессами, которые способствуют развитию болезней, включая хроническое воспаление, резистентность к инсулину и нарушение регуляции кортизола.«Мы давно знаем, что СЭС влияе на здоровье, но основные механизмы, с помощью которых наши органы «запоминают» переживания бедности, неизвестны», - сказал ведущий автор Томас МакДейд, профессор антропологии в колледже Вайнберг.Более того, опыт в ходе развития воздействует на геном, буквально формируя его структуру и функции. Последующие исследования будут необходимы для определения последствий дифференциального метилирования для здоровья на участках, которые определили ученые.Исследование было опубликовано в Американском журнале физической антропологии.