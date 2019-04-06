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Сын Децла не пришел получить награду премии «Жара» за покойного отца

В «Крокус Сити Холле» состоялось награждение номинантов премии «Жара», организаторы отметили наградой и покойного Децла. Вручить «кубок» должны были сыну Кирилла Толмацкого Тони, но тот не пришел не церемонию.
Сын Децла не пришел получить награду премии «Жара» за покойного отца

Наследник рэпера не смог присутствовать на торжестве по неизвестным причинам. Награду «Хип-хоп легенда» ведущие мероприятия Регина Тодоренко и Максим Галкин преподнесли отцу Децла. Александр Толмацкий выразил благодарность всем, кто помнит Децла, подчеркнув, что часто общество признает талант артиста только после его смерти. Он гордится своим сыном. Мать хип-хоп-исполнителя во время мероприятия едва сдерживала слезы.

Позже Александр Толмацкий в своем Instagram-аккаунте обнародовал пост, показав фото награды покойного сына и выразив сожаление по поводу отсутствия на премии «Жара» внука. Родитель знаменитости отметил, что близким людям нужно любить и прощать друг друга, не бояться обсуждать любые ситуации.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:07

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