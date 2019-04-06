Сын Децла не пришел получить награду премии «Жара» за покойного отца
В «Крокус Сити Холле» состоялось награждение номинантов премии «Жара», организаторы отметили наградой и покойного Децла. Вручить «кубок» должны были сыну Кирилла Толмацкого Тони, но тот не пришел не церемонию.
Наследник рэпера не смог присутствовать на торжестве по неизвестным причинам. Награду «Хип-хоп легенда» ведущие мероприятия Регина Тодоренко и Максим Галкин преподнесли отцу Децла. Александр Толмацкий выразил благодарность всем, кто помнит Децла, подчеркнув, что часто общество признает талант артиста только после его смерти. Он гордится своим сыном. Мать хип-хоп-исполнителя во время мероприятия едва сдерживала слезы.
Позже Александр Толмацкий в своем Instagram-аккаунте обнародовал пост, показав фото награды покойного сына и выразив сожаление по поводу отсутствия на премии «Жара» внука. Родитель знаменитости отметил, что близким людям нужно любить и прощать друг друга, не бояться обсуждать любые ситуации.
Наследник рэпера не смог присутствовать на торжестве по неизвестным причинам. Награду «Хип-хоп легенда» ведущие мероприятия Регина Тодоренко и Максим Галкин преподнесли отцу Децла. Александр Толмацкий выразил благодарность всем, кто помнит Децла, подчеркнув, что часто общество признает талант артиста только после его смерти. Он гордится своим сыном. Мать хип-хоп-исполнителя во время мероприятия едва сдерживала слезы.
Позже Александр Толмацкий в своем Instagram-аккаунте обнародовал пост, показав фото награды покойного сына и выразив сожаление по поводу отсутствия на премии «Жара» внука. Родитель знаменитости отметил, что близким людям нужно любить и прощать друг друга, не бояться обсуждать любые ситуации.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:07