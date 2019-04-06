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Ученые: Страусы и киви разучились летать из-за мутаций в регуляции генов

Специалисты Гарвардского университета в ходе анализа геномов бескилевых птиц выяснили причину потери ими способности к полету. Киви и страусы разучились летать независимо друг от друга из-за накопления мутаций в настройке ДНК, контролирующих развитие конечностей и крыльев.
Ученые: Страусы и киви разучились летать из-за мутаций в регуляции генов

На протяжении эволюции данного вида пернатых изменения их геномов происходили несколько раз. Группа биологов под руководством Скотта Эдвардса расшифровала ДНК 11 птиц, в том числе 8 бескилевых, и проанализировала сведения о некоторых нелетающих и 25 не утративших эту способность особях. У всех образцов специалисты выделили около 280 000 одинаковых моментов и нашли 2355 разбежностей, указывающих, что у сородичей страусов и киви мутации накапливались намного быстрее.

Именно данные изменения в настройке геномов эксперты винят в неспособности бескилевых птиц летать. Как отмечают авторы научной работы, описанной в издании Science, эти «подозрительные» регуляторы в большинстве случаев расположены вблизи генов, ответственных за рост конечностей и крыльев, и, возможно, контролируют их активность. Для разучившихся летать пернатых характерно уменьшение размеров или полное отсутствие некоторых костей, включая киль, необходимых для поднятия в воздух. Исследование показало, насколько легко может происходить у птиц потеря полета.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:39

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