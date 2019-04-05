Супругу звезды «Дома-2» Андрея Чуева подписчики довели до слез

«Я стараюсь, я все делаю, все снимаю.. Сделали для вас хороший конкурс, в котором разыгрываем деньги, разыгрываем хорошие призы, а вы не смотрите, лайки не ставите, комментарии не пишите, не участвуете.. Одно сохранение..», - со слезами на глазах обратилась Виктория к подписчикам.

На днях на страничке Андрея и Виктории появился видеоролик, в котором 21-летняя девушка со слезами на глазах призналась, что «больше так не может».Дело в том, что супругу Чуева очень расстроил тот факт, что практически никого из ее подписчиков, которых на сегодняшний день больше 300 тысяч, не интересуют ее интересные и полезные ролики.Девушка отметила, что не понимает, почему пользователям Сети нравится смотреть на «всякий мусор» типа драк, скандалов и извращений, под которыми они спешат оставлять комментарии и ставить большое количество лайков.По словам возлюбленной Андрея, она по несколько часов монтирует видеоролики, а также пишет хорошие и познавательные посты и все это для того, чтобы фолловерам понравилось.Нужно сказать, что многие читатели отреагировали на свежий видеоролик жены Чуева. Один за другим подписчики Виктории и Андрея принялись поддерживать плачущую девушку, писать ей о том, что из-за социальных сетей не следует плакать, а некоторые даже попросили Морозову еще раз скинуть в профиль условия конкурса.