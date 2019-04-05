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Военный эксперт назвал установку ЗРК «Тор» на корабли ВМФ РФ верным решением

Алексей Леонков, военный эксперт и аналитик издания «Арсенал Отечества», комментируя сообщение главы завода «Купол» Фанила Зиятдинова о проведенных испытаниях «Тора» в реальных условиях, назвал установку данного зенитного ракетного комплекса на корабли ВМФ РФ верным решением. Особо подчёркивается, что специалисты акцентируют внимание на роботизации своих разработок, чтобы система противовоздушной обороны была максимально эффективна.
Военный эксперт назвал установку ЗРК «Тор» на корабли ВМФ РФ верным решением

Алексей Леонков отметил, что новый вариант ЗРК тестировался в 2017-2018 годах. На борт боевого судна был загружен модуль и проведены учебные пуски по различным целям. Ряд объектов имитировал ПКР популярных западных компаний-производителей, и «Тор» с успехом выполнял поставленные перед ним задачи. Комплексом были сбиты все ракеты, даже находившиеся на крайне низких высотах (3 метра). Также не влияли на результативность «Тора» и плохие погодные условия, такие как шторм и интенсивная качка. Кроме того, новый ЗРК способен стрелять по групповым целям (до четырёх единиц) с различными характеристиками, касающимися скоростей, высот и манёвров.
Военный эксперт назвал установку ЗРК «Тор» на корабли ВМФ РФ верным решением

«Решение установить «Тор» на корабли ВМФ РФ – верное. Комплекс станет надёжно защищать корабли от средств поражения, создающихся США и странами НАТО», – приводит слова военного эксперта издание «ПолитЭксперт».



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:08

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