Военный эксперт назвал установку ЗРК «Тор» на корабли ВМФ РФ верным решением

«Решение установить «Тор» на корабли ВМФ РФ – верное. Комплекс станет надёжно защищать корабли от средств поражения, создающихся США и странами НАТО», – приводит слова военного эксперта издание «ПолитЭксперт».





Алексей Леонков отметил, что новый вариант ЗРК тестировался в 2017-2018 годах. На борт боевого судна был загружен модуль и проведены учебные пуски по различным целям. Ряд объектов имитировал ПКР популярных западных компаний-производителей, и «Тор» с успехом выполнял поставленные перед ним задачи. Комплексом были сбиты все ракеты, даже находившиеся на крайне низких высотах (3 метра). Также не влияли на результативность «Тора» и плохие погодные условия, такие как шторм и интенсивная качка. Кроме того, новый ЗРК способен стрелять по групповым целям (до четырёх единиц) с различными характеристиками, касающимися скоростей, высот и манёвров.