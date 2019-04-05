Ученые: Продукты с клетчаткой предотвращают заболевания легких





В предыдущем исследовании ученые установили, как пищевые добавки с клетчаткой можно использовать для лечения астмы. Выводы показали, что клетчатка может быть полезной, чтобы предотвратить хроническую обструктивную болезнь легких.ХОБЛ - это общий термин для обозначения прогрессирующих состояний легких, таких как эмфизема, хронический бронхит и хроническая астма, от которых страдает 1 из 7 человек старше 40 лет. ХОБЛ характеризуется затрудненным дыханием при курении, длительном воздействии загрязнителей воздуха и редком генетическом заболевании. Хотя многие люди живут с легкой формой ХОБЛ, даже не подозревая об этом, для пациентов с серьезными заболеваниями она может серьезно ухудшить качество жизни. ХОБЛ является третьей по значимости смертельной болезнью в мире. Существующие методы лечения являются лишь частично эффективными, а некоторые не работают вообще.Исследование подвергло мышей воздействию сигаретного дыма - одной из известных причин ХОБЛ. В то же время рацион некоторых мышей был дополнен ферментируемым волокном.Сигаретный дым снижает выработку противовоспалительных короткоцепочечных жирных кислот, но это воспаление может быть компенсировано диетой с высоким содержанием клетчатки, подчеркивают ученые.