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Ученые: Продукты с клетчаткой предотвращают заболевания легких

Ученые из Австралийского центра приоритетных исследований здоровых легких при Университете Ньюкасла, Центра воспаления и Технологического университета Сиднея и Столетнего института провели исследование, которое показало положительное влияние продуктов с клетчаткой на организм. Благодаря производству противовоспалительных короткоцепочечных жирных кислот (SCFA) они способствуют избежанию болезней легких.
Ученые: Продукты с клетчаткой предотвращают заболевания легких

В предыдущем исследовании ученые установили, как пищевые добавки с клетчаткой можно использовать для лечения астмы. Выводы показали, что клетчатка может быть полезной, чтобы предотвратить хроническую обструктивную болезнь легких.

ХОБЛ - это общий термин для обозначения прогрессирующих состояний легких, таких как эмфизема, хронический бронхит и хроническая астма, от которых страдает 1 из 7 человек старше 40 лет. ХОБЛ характеризуется затрудненным дыханием при курении, длительном воздействии загрязнителей воздуха и редком генетическом заболевании. Хотя многие люди живут с легкой формой ХОБЛ, даже не подозревая об этом, для пациентов с серьезными заболеваниями она может серьезно ухудшить качество жизни. ХОБЛ является третьей по значимости смертельной болезнью в мире. Существующие методы лечения являются лишь частично эффективными, а некоторые не работают вообще.

Исследование подвергло мышей воздействию сигаретного дыма - одной из известных причин ХОБЛ. В то же время рацион некоторых мышей был дополнен ферментируемым волокном.

Сигаретный дым снижает выработку противовоспалительных короткоцепочечных жирных кислот, но это воспаление может быть компенсировано диетой с высоким содержанием клетчатки, подчеркивают ученые.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:21

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