Дмитрий Дмитренко рассказал, что у его тещи нет мужчины
Любимый супруг Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко сообщил, что у его тещи нет возлюбленного.
По словам участника реалити-шоу «Дом-2», Татьяна Владимировна Григорьевская врет, когда утверждает, что у нее есть мужчина.
Судя по всему, длительный конфликт тещи и зятя набирает новые обороты. Дмитрий и Татьяна Григорьевская скандалят на глазах у миллионов поклонников проекта, что буквально шокирует коллектив, ведь семейство не так давно отпраздновало день рождения Василисы, девочке исполнился годик.
Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация о том, что на очередном тет-а-тете с ведущей «Дома-2» Ольгой Орловой Дмитрий не выдержал и заявил, что родительница его супруги является вруньей. Дмитренко даже объяснил свои слова и выдал тайну своей семьи.
По словам Дмитрия, Татьяна Григорьевская, которая то и дело говорит в Периметре о своем мужчине, проживающем во Владивостоке, на самом деле врет, ведь никакого возлюбленного у нее нет.
Дмитренко объяснил Орловой, что мать Рапунцель лезет в его семью только потому, что у самой нет даже отношений. К слову, с мнением Дмитрия ведущая телепроекта согласилась, сообщает Novosti-Dom2.
Стоит отметить, что телезрители «Дома-2» уже давно подозревают, что Григорьевская своими историями о неком мужчине лишь «набивает» себе цену. По мнению поклонников телешоу, если бы у телебабушки был возлюбленный, она бы жила с ним во Владивостоке, а не с дочерью в Москве.
По словам участника реалити-шоу «Дом-2», Татьяна Владимировна Григорьевская врет, когда утверждает, что у нее есть мужчина.
Судя по всему, длительный конфликт тещи и зятя набирает новые обороты. Дмитрий и Татьяна Григорьевская скандалят на глазах у миллионов поклонников проекта, что буквально шокирует коллектив, ведь семейство не так давно отпраздновало день рождения Василисы, девочке исполнился годик.
Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация о том, что на очередном тет-а-тете с ведущей «Дома-2» Ольгой Орловой Дмитрий не выдержал и заявил, что родительница его супруги является вруньей. Дмитренко даже объяснил свои слова и выдал тайну своей семьи.
По словам Дмитрия, Татьяна Григорьевская, которая то и дело говорит в Периметре о своем мужчине, проживающем во Владивостоке, на самом деле врет, ведь никакого возлюбленного у нее нет.
Дмитренко объяснил Орловой, что мать Рапунцель лезет в его семью только потому, что у самой нет даже отношений. К слову, с мнением Дмитрия ведущая телепроекта согласилась, сообщает Novosti-Dom2.
Стоит отметить, что телезрители «Дома-2» уже давно подозревают, что Григорьевская своими историями о неком мужчине лишь «набивает» себе цену. По мнению поклонников телешоу, если бы у телебабушки был возлюбленный, она бы жила с ним во Владивостоке, а не с дочерью в Москве.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:55