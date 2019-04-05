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Лолита Милявская после женитьбы Александра Цекало на молодой актрисе пожелала его бывшей жене радоваться свободе

Лолита Милявская на шоу Регины Тодоренко впервые озвучила свое мнение по поводу развода Александра Цекало и его очередного союза с 27-летней Дариной Эрвин. Певица пожелала всем счастья, а бывшей жене своего экс-супруга посоветовала поставить свечку за «освобождение».
Лолита Милявская после женитьбы Александра Цекало на молодой актрисе пожелала его бывшей жене радоваться свободе

Цекало вскоре после развода с сестрой Веры Брежневой Викторией женился на американской актрисе казахского происхождения на 30 лет его моложе. Многие сравнивают Эрвин с Лолитой, но сама артистка не видит схожести с нынешней избранницей экс-возлюбленного, лишь то, что обе брюнетки. Певица хочет, чтобы все участники этой скандальной истории обрели счастье и не жалели о разводе, а сестра Брежневой радовалась свободе. Милявская отметила, что знает «цену человека и его моральную составляющую», поэтому ее «корежит».
Лолита Милявская после женитьбы Александра Цекало на молодой актрисе пожелала его бывшей жене радоваться свободе

Сама Лолита, четыре раза выходившая замуж, называет себя виновницей разрыва. 55-летняя певица уверена, она не умела любить, а к отношениям подходила со стороны потребителя. Знаменитость обратилась к психологу, который помог ей разобраться в себе. В нынешнем браке с Дмитрием Ивановым звезда воспринимает иначе свои обязанности, работает над взаимоотношениями с супругом. С тренером по сквошу артистка счастлива девять лет, но на первых порах они часто конфликтовали. Милявская не верит, что существуют никогда не ссорившиеся пары.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:28

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