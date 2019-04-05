Лолита Милявская после женитьбы Александра Цекало на молодой актрисе пожелала его бывшей жене радоваться свободе





Цекало вскоре после развода с сестрой Веры Брежневой Викторией женился на американской актрисе казахского происхождения на 30 лет его моложе. Многие сравнивают Эрвин с Лолитой, но сама артистка не видит схожести с нынешней избранницей экс-возлюбленного, лишь то, что обе брюнетки. Певица хочет, чтобы все участники этой скандальной истории обрели счастье и не жалели о разводе, а сестра Брежневой радовалась свободе. Милявская отметила, что знает «цену человека и его моральную составляющую», поэтому ее «корежит».Сама Лолита, четыре раза выходившая замуж, называет себя виновницей разрыва. 55-летняя певица уверена, она не умела любить, а к отношениям подходила со стороны потребителя. Знаменитость обратилась к психологу, который помог ей разобраться в себе. В нынешнем браке с Дмитрием Ивановым звезда воспринимает иначе свои обязанности, работает над взаимоотношениями с супругом. С тренером по сквошу артистка счастлива девять лет, но на первых порах они часто конфликтовали. Милявская не верит, что существуют никогда не ссорившиеся пары.