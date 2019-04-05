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Смартфон Samsung Galaxy A90 с поворотной камерой показали на видео

На просторах интернета появилась видеозапись, на которой продемонстрирован смартфон Samsung Galaxy A90 с поворотной камерой. Ролик был опубликован на YouTube-канале видеохостинга.
Смартфон Samsung Galaxy A90 с поворотной камерой показали на видео

Южнокорейская группа компаний Samsung Group занимается разработкой нового смартфона Galaxy A90. Пресс-служба производителя сообщила, что его премьера запланирована на 10 апреля. Особенность телефона в его камере, которая будет выдвигаться и вращаться. Кроме этого, Touch ID будет перемещен в область дисплея.

Специалисты предполагают, что Samsung Galaxy A90 будет функционировать с помощью 8-ядерного процессора Snapdragon 855, который, в свою очередь, будет работать с 6/8 Гб ОП и 128 Гб постоянного запоминающего устройства. Размер экрана составит 6,7 дюйма, а емкость батареи - 3610 мАч.

Информации о цене и сроках выхода на мировой рынок Samsung Galaxy A90 производитель пока не предоставляет.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:06

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