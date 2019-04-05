Врач из Москвы назвал безопасную для здоровья суточную норму кофеина





Одни специалисты заявляют, что большое потребление кофе чревато депрессиями, нарушениями работы сердечно-сосудистой системы и онкологией, другие же настаивают на непременной пользе кофеина для здоровья человека. Своё мнение на этот счёт озвучил в беседе с журналистами издания «Вечерняя Москва» и Александр Мясников. По его словам, безопасная суточная норма кофеина – не более 400 мг, что эквивалентно 3-4 чашкам кофе или 4-6 чашкам чая.– рассказал главврач. Он добавил, что в разумной мере данный напиток разрешён и гипертоникам, однако беременным следует отказаться от его употребления или хотя бы сократить до одной чашки в день.Специалист сделал оговорку: речь идёт о натуральном кофе, некачественный же опасен даже в минимальных количествах.