Врач из Москвы назвал безопасную для здоровья суточную норму кофеина
Врач из Москвы Александр Мясников, возглавляющий городскую клиническую больницу № 71, назвал безопасную для здоровья суточную норму кофеина. Споры о пользе и вреде напитков, содержащих в себе это органическое соединение, не смолкают в среде учёных, результаты исследований которых часто противоречат друг другу.
Одни специалисты заявляют, что большое потребление кофе чревато депрессиями, нарушениями работы сердечно-сосудистой системы и онкологией, другие же настаивают на непременной пользе кофеина для здоровья человека. Своё мнение на этот счёт озвучил в беседе с журналистами издания «Вечерняя Москва» и Александр Мясников. По его словам, безопасная суточная норма кофеина – не более 400 мг, что эквивалентно 3-4 чашкам кофе или 4-6 чашкам чая.
«Кофе на самом деле пробуждает и снимает усталость, избавляет от головной боли. При полном отказе от этого напитка у человека может возникнуть приступ мигрени. Среди любителей кофе реже встречаются пациенты с болезнью Паркинсона и с диабетом», – рассказал главврач. Он добавил, что в разумной мере данный напиток разрешён и гипертоникам, однако беременным следует отказаться от его употребления или хотя бы сократить до одной чашки в день.
Специалист сделал оговорку: речь идёт о натуральном кофе, некачественный же опасен даже в минимальных количествах.
Одни специалисты заявляют, что большое потребление кофе чревато депрессиями, нарушениями работы сердечно-сосудистой системы и онкологией, другие же настаивают на непременной пользе кофеина для здоровья человека. Своё мнение на этот счёт озвучил в беседе с журналистами издания «Вечерняя Москва» и Александр Мясников. По его словам, безопасная суточная норма кофеина – не более 400 мг, что эквивалентно 3-4 чашкам кофе или 4-6 чашкам чая.
«Кофе на самом деле пробуждает и снимает усталость, избавляет от головной боли. При полном отказе от этого напитка у человека может возникнуть приступ мигрени. Среди любителей кофе реже встречаются пациенты с болезнью Паркинсона и с диабетом», – рассказал главврач. Он добавил, что в разумной мере данный напиток разрешён и гипертоникам, однако беременным следует отказаться от его употребления или хотя бы сократить до одной чашки в день.
Специалист сделал оговорку: речь идёт о натуральном кофе, некачественный же опасен даже в минимальных количествах.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:43