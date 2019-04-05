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Врач из Москвы назвал безопасную для здоровья суточную норму кофеина

Врач из Москвы Александр Мясников, возглавляющий городскую клиническую больницу № 71, назвал безопасную для здоровья суточную норму кофеина. Споры о пользе и вреде напитков, содержащих в себе это органическое соединение, не смолкают в среде учёных, результаты исследований которых часто противоречат друг другу.
Врач из Москвы назвал безопасную для здоровья суточную норму кофеина

Одни специалисты заявляют, что большое потребление кофе чревато депрессиями, нарушениями работы сердечно-сосудистой системы и онкологией, другие же настаивают на непременной пользе кофеина для здоровья человека. Своё мнение на этот счёт озвучил в беседе с журналистами издания «Вечерняя Москва» и Александр Мясников. По его словам, безопасная суточная норма кофеина – не более 400 мг, что эквивалентно 3-4 чашкам кофе или 4-6 чашкам чая.

«Кофе на самом деле пробуждает и снимает усталость, избавляет от головной боли. При полном отказе от этого напитка у человека может возникнуть приступ мигрени. Среди любителей кофе реже встречаются пациенты с болезнью Паркинсона и с диабетом», – рассказал главврач. Он добавил, что в разумной мере данный напиток разрешён и гипертоникам, однако беременным следует отказаться от его употребления или хотя бы сократить до одной чашки в день.

Специалист сделал оговорку: речь идёт о натуральном кофе, некачественный же опасен даже в минимальных количествах.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:43

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