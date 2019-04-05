«Вообще не актер»: Станислав Садальский рассказал, как Данелия «поставил на место» молодого Никиту Михалкова

Станислав Садальский часто радует подписчиков своего микроблога в Instagram историями из жизни своих коллег. В этот раз в аккаунте народного блогера появился пост, посвященный Георгию Данелии. Артист выразил соболезнования в связи со смертью кинодеятеля, заявив, что в его лице умер еще один режиссер, чьи киноленты хочется смотреть всю жизнь.Актер рассказал, как однажды к Георгию Николаевичу пришел молодой Никита Михалков, в разгар съемок известной картины «Я шагаю по Москве», потребовав поднять ставку до 25 рублей в день, как у других известных звезд. Эту сумму нужно было «пробивать» в Госкино.Михалков обосновал свое требование тем, что он исполняет главную роль, а зарабатывает как актеры «Леша Локтев, Галя Польских». На это замечание режиссер заявил, что названные им актеры давно стали известными. «А ты пока ещё вообще не актер. Школьник. А мы платим тебе столько же, сколько им. Так что — помалкивай», — осадил будущую звезду Данелия.После этого режиссер обратился к ассистенту с просьбой связаться с актером, который проходил пробы до Михалкова. Молодого артиста это обеспокоило, и он начал возмущаться, ведь его уже снимали, а теперь с новым исполнителем все нужно будет начинать сначала. Данелия категорично заявил, что это его уже не должно беспокоить, ведь он больше не работает здесь. Со слезами на глазах будущая кинозвезда признался: «Это меня Андрон научил». По совету коллеги, если его снимали неделю, то выхода у режиссера нет, и он поднимет ставку.Поклонники Садальского поблагодарили актера за воспоминания о выдающемся деятеле и оставили множество положительных отзывов, обращая внимание на непростой характер Никиты Михалкова.