Компактвэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в продажу в июле
Компактвэн Triber от Renault выходит на индийский рынок в июле 2019-го. Ориентировочная цена за базовую версию новинки составит 520 тысяч рублей.
Компания Renault выбрала имя для "внедорожного" компактвэна RBC, названного Triber, и готовится представить модель в июле. В основе дизайна кузова лежат пропорции автомобиля Datsun Cross. Передняя часть кросс-вэна, судя по данным фотошпионов, напоминает Renault Kwid.
Дебютная версия машины обзаведётся мотором на 1,2 литра и отдачей 78 л. с. Также покупателю предложат выбрать между вариатором CVT и "механикой" на 5 скоростей. Бюджетная версия Triber будет укомплектована только самым необходимым.
За аудиосистему и кондиционер придётся доплатить, и только в топовой комплектации можно получить комплекс мультимедиа, рейлинги, камеру заднего вида и прочее. В Индии базовую версию предложат по цене 550 тыс. рупий, что в переводе на рубли составляет 520 тысяч.
Компания Renault выбрала имя для "внедорожного" компактвэна RBC, названного Triber, и готовится представить модель в июле. В основе дизайна кузова лежат пропорции автомобиля Datsun Cross. Передняя часть кросс-вэна, судя по данным фотошпионов, напоминает Renault Kwid.
Дебютная версия машины обзаведётся мотором на 1,2 литра и отдачей 78 л. с. Также покупателю предложат выбрать между вариатором CVT и "механикой" на 5 скоростей. Бюджетная версия Triber будет укомплектована только самым необходимым.
За аудиосистему и кондиционер придётся доплатить, и только в топовой комплектации можно получить комплекс мультимедиа, рейлинги, камеру заднего вида и прочее. В Индии базовую версию предложат по цене 550 тыс. рупий, что в переводе на рубли составляет 520 тысяч.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:36