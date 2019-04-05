Ольге Бузовой приписали роман с Егором Кридом из-за совместного снимка

Так, на фото Ольга Бузова и Егор Крид улыбаются, смотря в камеру. Через некоторое время фотография из аккаунта поющей телеведущей пропала, однако фанаты успели заметить комментарий к записи со словами "Наконец-то со мной тот мужчина.. Ты все знаешь" и смайлами в виде сердечек и поцелуев.Многие так и не поняли, что подписью хотела сказать Ольга Бузова, однако в Сети тут же предположили, что, возможно, таинственным возлюбленным поющей одинокой телеведущей может таки оказаться знаменитый певец.Сам Егор Крид, так же, как и Ольга Бузова, избегает вопросов о личной жизни и отношениях.