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Ольге Бузовой приписали роман с Егором Кридом из-за совместного снимка

Ольга Бузова в очередной раз заинтриговала своих фанатов. Поющая телеведущая разместила в Сети Instagram снимок с Егором Кридом, подписав его романтичным комментарием.
Ольге Бузовой приписали роман с Егором Кридом из-за совместного снимка

Так, на фото Ольга Бузова и Егор Крид улыбаются, смотря в камеру. Через некоторое время фотография из аккаунта поющей телеведущей пропала, однако фанаты успели заметить комментарий к записи со словами "Наконец-то со мной тот мужчина.. Ты все знаешь" и смайлами в виде сердечек и поцелуев.

Многие так и не поняли, что подписью хотела сказать Ольга Бузова, однако в Сети тут же предположили, что, возможно, таинственным возлюбленным поющей одинокой телеведущей может таки оказаться знаменитый певец.

Сам Егор Крид, так же, как и Ольга Бузова, избегает вопросов о личной жизни и отношениях.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Сегодня, 07:14

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