Вера Брежнева: «Я была самой бедной во всем классе»

Вера Брежнева вспоминает, ее детство нельзя назвать легким и на это есть основания. В школе будущая певица была закрытым и одиноким ребенком, не имеющим настоящих друзей и компании. Отчасти этому послужил ее характер, но были и другие причины, внешние. Главную роль сыграло то, что у молодой Веры Брежневой никогда не было денег, ведь она росла в малообеспеченной семье. Как признается сама актриса, ее можно было назвать самой бедной во всем классе, поэтому к ней стали относиться как к изгою и одиночке. Из-за этого будущая звезда не любила ходить в школу и всегда старалась остаться дома. Первая близкая подруга у нее появилась уже во время обучения в университете в Днепропетровске. До этого были люди, которые ее поддерживали, но артистка называет их скорее знакомыми. Со своей подругой она до сих пор продолжает поддерживать отношения.В завершении интервью Вера Брежнева рассказала, почему никогда не появляется на своих концертах в коротких юбках. По словам звезды, все дело в обычном стеснении, хотя оно и не мешает ей позировать обнаженной для мужских журналов.