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Вера Брежнева: «Я была самой бедной во всем классе»

Известная певица и актриса Вера Брежнева не раз рассказывала о своем непростом детстве. Недавно звезда рассказала журналистам о том, что у нее плохо складывались отношения с одноклассниками из-за того, что она была самой бедной из них.
Вера Брежнева: «Я была самой бедной во всем классе»

Вера Брежнева вспоминает, ее детство нельзя назвать легким и на это есть основания. В школе будущая певица была закрытым и одиноким ребенком, не имеющим настоящих друзей и компании. Отчасти этому послужил ее характер, но были и другие причины, внешние. Главную роль сыграло то, что у молодой Веры Брежневой никогда не было денег, ведь она росла в малообеспеченной семье. Как признается сама актриса, ее можно было назвать самой бедной во всем классе, поэтому к ней стали относиться как к изгою и одиночке. Из-за этого будущая звезда не любила ходить в школу и всегда старалась остаться дома. Первая близкая подруга у нее появилась уже во время обучения в университете в Днепропетровске. До этого были люди, которые ее поддерживали, но артистка называет их скорее знакомыми. Со своей подругой она до сих пор продолжает поддерживать отношения.

В завершении интервью Вера Брежнева рассказала, почему никогда не появляется на своих концертах в коротких юбках. По словам звезды, все дело в обычном стеснении, хотя оно и не мешает ей позировать обнаженной для мужских журналов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:11

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